İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalyaspor Runatolia'da koştu

Antalyaspor triatlon takımı bu sene 15’incisi düzenlenen Runatolia Maratonu’nu koştu.

Antalyaspor triatlon takımı bu sene 15'incisi düzenlenen Runatolia Maratonu'nu koştu.


Yurt içi ve yurt dışından 10 bine yakın sporcunun katıldığı yarış, birçok STK, şirket, yardım kuruluşu, takım ve bireysel sporcu barındırdı. Her martın ilk pazar günü koşulan Runatolia, bu sene 1 Mart Pazar günü gerçekleştirildi. Start alan maratonda, yarı maraton ve 10 kilometre koşucuları yarıştı.


Cam Piramit'ten Kundu TRT kampına kadar uzanan parkurda gerçekleşen yarışta kırmızı beyazlı ekibe 2019 yılında destek vermeye başlayan ve 2020 yılı için de sponsor olan Talya Bitkisel Ürünler çalışanları ve yönetim kadrosu ile sporcular beraber koştu. Talya Bitkisel Ürünler yöneticisi Ömer Ertaş bu sene beraber yarışmanın heyecanı içinde olduklarını belirtti. Yarış öncesi Antalyaspor triatlon takımı ve Talya Bitkisel Ürünler çalışanları bir de hatıra fotoğrafı çektirdi. Antalyaspor triatlon takımı sporcularından Oğuz Bodur, Burhan Cömertoğlu, Sabri Yiğit Üfler, Cemil Yıldızhan, Mustafa Çelik, Birhan Varol, Soner Oralkasım, Mehmet Zahit Pişirici, bu uluslararası organizasyonda yer aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.