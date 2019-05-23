Antalyaspor seçmeleri 17-21 Haziran'da

2001 ve 2009 yılları arasında doğmuş futbolcu ve kaleci adaylarının katılabileceği Antalyaspor Akademi Takımları seçmeleri Hasan Subaşı Spor Tesisleri'nde, doğal çim sahada, 17-21 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacak. Seçmelere katılmak isteyenler, velilerinin doldurup imzalayacağı taahhütname ve muvafakatnamenin yanı sıra önlü arkalı kimlik fotokopisi, son 1 ay içinde alınmış sağlık raporu, seçmelere katılacağı malzemeyi (krampon, şort, çorap, tekmelik, tişört ve kaleciler için eldiven) hazır bulunduracak. Kayıt sırasında katılım bedeli ödenecek. Seçmeler, yaş gruplarına göre belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecek.

Antalyaspor Altyapı Akademi seçmeleri, 17 Haziran'da 2008-2009 doğumlular, 18 Haziran'da 2006-2007 doğumlular, 19 Haziran'da 2004-2005 doğumlular, 20 Haziran'da 2002-2003 doğumlular, 21 Haziran'da ise 2001 doğumlular için yapılacak.