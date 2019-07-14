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Antalyaspor sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Erzurum’da kamp yapan Antalyaspor, sezon hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü.

Erzurum'da kamp yapan Antalyaspor, sezon hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü.


Perşembe ve cuma günleri yüksek tempolu çalışmalar yapan Antalyaspor, Cumartesi gününü tek antrenmanla geçti. Teknik Direktör Bülent Korkmaz gözetimindeki antrenmana kaleciler yarım saat önceden başladı. Düz koşuyla başlayan antrenman, küçük sahada istasyon çalışmasıyla devam etti. Ardından, büyük sahada 3 kale ile taktiksel maç oynandı. Yaklaşık 1.5 saat süren antrenmandan sonra futbolcular otele dönüş yaparken, teknik heyet ve destek ekibi personel minyatür kalede maç yaptı. Teknik Direktör Bülent Korkmaz, öğleden sonrası için takıma istirahat izini verdi.

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