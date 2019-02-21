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Antalyaspor Sivas'a gitti

Spor Toto Süper Lig’in 23.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Demir Grup Sivasspor ile cumartesi günü karşılaşacak olan Antalyaspor, hazırlıklarının Antalya etabını tamamlayarak Sivas'a gitti.


Antalyaspor, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmana düz koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Teknik Direktör Bülent Korkmaz, takımına Sivas deplasmanında uygulatacağı taktik üzerine çalışma yaptırdı. Kırmızı-beyazlı ekip antrenmanın ardından Kayseri üzerinden Sivas'a gitmek için hareket etti.


Antalyaspor, cumartesi günü saat 13.30'daki karşılaşmanın son çalışmasını Sivas'ta yapacak ve maç saatini beklemeye başlayacak.

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