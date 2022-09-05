İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Antalyaspor son 2 haftada kalesinde 7 gol gördü

FT Antalyaspor, son iki haftayı mağlubiyetle kapatırken, kalesinde ise 7 gol gördü.


Spor Toto Süper Lig'de 5 hafta geride kalırken, FT Antalyaspor topladığı 6 puanla 10. sırada yer alıyor. İlk hafta sahasında Galatasaray'a 1-0 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, ardından deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0'lık skorla yenerken, yine evinde Trabzonspor'u 5-2 gibi farklı bir skorla mağlup etti. 4. haftada deplasmanda Gaziantep FK'ya 5-2 kaybeden Antalyaspor, dün de taraftarı önünde Kasımpaşa'ya 2-0'lık skorla yenildi. Kırmızı-beyazlı ekip, son iki karşılaşmada kalesinde 7 gol gördü. Uzun bir aradan sonra ligde üst üste iki maç kaybeden Antalyaspor, 11 Eylül'de deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına öğleden sonra yapacağı antrenmanla başlayacak.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.