Antalyaspor Store açıldı

Antalyaspor Store açılışında konuşan Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, "Antalyaspor'a yakışan, Antalyaspor'un marka değerine katkı sağlayacak mağazamızın açılışını yapıyoruz. Antalyaspor'u daha iyi yerlere getirmek istiyoruz" dedi.

Antalyaspor'un lisanslı ürünlerinin satıldığı Antalyaspor Store'un açılışı gerçekleştirildi. Antalya Stadyumu'nda yer alan mağazanın açılışına Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, futbolcular, yönetim üyeleri ve çok sayıda taraftar katıldı. Açılışta kısa bir konuşma gerçekleştiren Antalyaspor Başkanı Öztürk, uzun süredir üzerinde çalıştıkları projeyi sonlandırmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Antalyaspor'a yakışan, Antalyaspor'un marka değerine katkı sağlayacak mağazamızın açılışını yapıyoruz. Artık geleceğe daha güzel bakıyoruz, Antalyaspor'u daha iyi yerlere getirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

İHA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Başkan Böcek ise, iş dünyasının imece usulü destek verdiğini görmekten duyduğunu dile getirdi. Böcek, "Hayatımız boyunca sporu ayrı tuttuk, Antalyaspor bizim her şeyimizdir. Bu güzel mağazanın herkese hayırlı olmasını ve Antalya'ya katkı sağlaması açısından bol kazançlı olmasını diliyorum" ifadelerinde bulundu.

Tüm Antalyalıları görmeye davet eden Böcek, kendisinin de alışveriş yaptığını kaydetti.

Langırt oynadılar

Antalyaspor Yöneticilerinden Melih Beken de, çok gururlu olduklarını dile getirerek modern şık bir mağazanın tüm Antalyalılara kazandırılmasından duyduğu mutluluğu aktardı. Beken, "Biz burada sadece taraftara değil bütün Antalyalıların ihtiyaçlarına hizmet edecek bir mağaza yapma hedefindeyiz. Branşı bulunsun bulunmasın tüm ürünlerin bulunması için çalışmalarımız devam ediyor. Taraftarlarımızdan ve tüm şehrimizden buraya gelip ürün almalarını ve destek olmalarını bekliyoruz" diye konuştu.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından mağaza gezildi. Ayrıca Başkan Öztürk, Başkan Böcek ve beraberindekilerin langırt oynayışı renkli görüntülere sahne oldu.