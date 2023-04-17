Antalyaspor Sutopu Takımı Bolu'da 5. oldu

Antalyaspor Sutopu Takımı, U17 Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nda 5. oldu.

Antalyaspor Sutopu Takımı 12-16 Nisan 2023 tarihleri arasında Türkiye Sutopu Federasyonu tarafından düzenlenen U17 Kadınlar Türkiye Şampiyonası'na katıldı. Bolu Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen müsabakaların sonucunda dört galibiyet iki mağlubiyet alan akrepler, topladığı puanlarla 12 takımlı şampiyonayı 5. sırada tamamladı.

U17 kategorisinde elde edilen beşinciliğin ardından açıklamalarda bulunan Antalyaspor Sutopu Takımı Baş Antrenörü Tarkan Saçalır, genç oyuncular ile yeniden yapılanma süreçlerinin meyvelerini almaya başladıklarını söylerken, haziran ayı içerisinde düzenlenecek U19 Türkiye Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürdüklerinin altını çizdi. Saçalır, kırmızı beyazlı ekibe ulaşım desteği sağlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.