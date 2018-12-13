Antalyaspor taktik çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Antalyaspor, hazırlıklarını sürdürüyor.

Antalyaspor, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki antrenmanla sürdürdü. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri bünyesindeki Antalya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda gerçekleştirilen antrenmanda kırmızı-beyazlılar karşılaşmanın provalarına ağırlık verdi. Takım halinde düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma oyunuyla devam etti. Teknik Direktör Bülent Korkmaz, daha sonra takıma 4 kaleli sahada taktik çalışma yaptırdı. Evkur Yeni Malatyaspor maçının oyun taktiklerinin uygulandığı yüksek tempoda geçen antrenmanda futbolcular da istekli çalıştı.