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Antalyaspor taraftarı için stat yanına lokal yapılıyor

Muratpaşa Belediyesi Antalyaspor taraftarlarına lokal kazandırmak için düğmeye bastı.

Kırmızı beyazlı takımın maçlarını oynadığı Antalya Stadyumu'nun hemen yan tarafından bulunan lokalin temelini Başkan Uysal attı.


Muratpaşa Belediyesi, 55'inci kuruluş yılını kutlayan Antalyaspor'un taraftarları için lokal inşaatına başladı. Antalya Stadyumu'nun hemen yanı başında bulunan lokalin temelini başkan Uysal attı. Belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nce inşa edilecek lokal 120 metrekarelik alana inşa edilecek. İnşaatı en kısa sürede bitirmeyi hedeflediklerini dile getiren Başkan Uysal, “Stadyumla birleşik bir ünite. Antalyaspor ailemizin kalbi diyebileceğimiz bir noktaya yapıyoruz. Bütün taraftarlarımıza hayırlı olsun” dedi.

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