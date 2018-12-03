Antalyaspor teknik heyetinden, görme engellilerle maç

Kırmızı-beyazlılar Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki Ahmet Uluç Spor Salonu'nda görme engelli futbolcularla dostluk maçı yaptı. Gülgün Nihat Ömür Ortaokulu öğretmenleri ile Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği'nin katılımıyla gerçekleşen dostluk maçında gözleri kapalı bir şekilde çıngıraklı topla oynayan teknik heyet, görme engelli olmanın zorluklarını birebir deneyimledi. Toplumda farkındalık kazandırmak için düzenlenen organizasyon renkli görüntülere sahne oldu.