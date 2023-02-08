Antalyaspor, tesislerini depremzedelere açtı

FTA Antalyaspor, Atilla Vehbi Konuk ve Hasan Subaşı Tesisleri ile Corendon Park Antalya Stadı ve Antalya Spor Salonu'nun depremzedeler için barınma imkanları ile donatılarak hazır tutulması kararı alındığını bildirdi. Kulüp ayrıca topladığı yardımları deprem bölgesine gönderdi.

Antalyaspor, depremin ilk saatlerinden itibaren Başkan Aziz Çetin önderliğinde, Asbaşkan Emrah Çelik koordinesinde kolları sıvadı ve kulüp imkanları çerçevesinde, taraftarının da desteğini yanına alarak yardım organizasyonuna başladı. Bir kampanya başlatmayan Antalyaspor, tamamen camiasının gücünü arkasına alarak, Antalya Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve AFAD'ın organizasyonları çerçevesinde destek verme kararı aldı. Öncelikle Antalyaspor Store raflarında ve depolarında bulunan kışlık tüm ürünler kolilendi ve sevkiyata hazır hale getirildi.

Deprem felaketinin ikinci gününde ise yeni bir karar alındı. Doğal afetin boyutlarının büyümesi ve bölgedeki çetin kış şartları göz önünde bulundurularak Antalyaspor Atilla Vehbi Konuk ve Hasan Subaşı Tesisleri ile Corendon Park Antalya Stadı ve Antalya Spor Salonu'nun depremzedeler için barınma imkanları ile donatılarak hazır tutulması kararı alındı. Aynı kararla birlikte Asbaşkan Emrah Çelik'in firmasına ait araçlar, depremzedeleri taşımak üzere, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Hatay'da doğru yola çıktı. Bu sabah saatlerinden itibaren depremzede vatandaşlarımız tesislerde konaklamaya başladı.

10 tır, 15 kamyon

Aynı anda toplanan giyim ve gıda ürünleri ile acil gereksinim duyulan tüm ürünler 07 Gençlik üyelerinin desteği ile kamyonlara, TIR'lara ve kulüp otobüslerine yüklenerek deprem bölgesine gönderildi. Bölgedeki emniyet güçleri de unutulmadı. Antalyaspor, zor şartlarda görev yapan emniyet mensuplarına kumanya da gönderdi. İlk günde toplanan ürünleri taşıyan 10 tır ve 15 kamyon ile kulüp otobüs ve minibüsleri ile deprem bölgesine doğru uğurlandı. Antalyaspor'un öncülük ettiği bu yardım hareketinin yaralar sarılıncaya kadar hız kesmeden devam edeceği bildirildi.

"Destek devam edecek"

Başkan Aziz Çetin, Antalyaspor'un spor kulübü kimliği kadar şehrine ve ülkesine sahip çıkan bir anlayışta olduğunu belirterek, "Biz yapmamız gerekeni yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz" dedi. Asbaşkan Emrah Çelik ise, Antalyaspor olarak devletin, milletin ve depremzedelerin emrinde olduklarını belirterek, "Antalyaspor ve taraftarları 24 saat esasıyla depremzedeler için seferber oldu. Gelemeyenlere ürünlerimizle, gelebilenlere ise tesislerimizi açarak yardımcı oluyoruz. Desteğimiz artarak sürecek" diye konuştu.