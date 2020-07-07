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Antalyaspor, Trabzonspor deplasmanına 9 eksikle gidiyor

Antalyaspor, yarın karşılaşacağı Trabzonspor deplasmanına sakat ve cezalı toplam 9 futbolcusundan yoksun gidiyor.


Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fraport TAV Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde çarşamba günü saat 21.00'da başlayacak maçı Halil Umut Meler yönetecek.


İkinci yarıdaki çıkışıyla birlikte yakaladığı 11 maçlık yenilmezlik serisi Medipol Başakşehir karşılaşmasında sona eren kırmızı-beyazlılarda sakat ve cezalı oyuncuların sıkıntısı yaşanıyor. Başakşehir mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkan Alman yıldız Podolski'nin sezonu kapattığı belirtildi.


Kırmızı beyazlılarda ayrıca sakatlıkları bulunan Fredy, Ersam Gülüm, Sinan Gümüş, Celutska, Bahadır Öztürk, ülkesinde bulunan Charles ve Hakan Özmert'in yanı sıra Jahovic de kart cezasından dolayı Trabzonspor müsabakasında kadroda yer almayacak.

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