Antalyaspor Triatlon Takımı sezona madalyayla başladı

Türkiye Triatlon Federasyonu'nun geçtiğimiz yılın aralık ayında açıkladığı yarış takvimine göre başlayan sezon, ilk yarış olan 20 Şubat İzmir Duatlonu ile başladı.Antalyaspor Triatlon Takımı sezona madalyalar ile başladı.

Sezonun ilk ve tek duatlon yarışı olan İzmir Duatlon'u 20 Şubat pazar günü koşuldu. İzmir İnciraltı Kent Ormanı'nında sabah serinliğinde koşulan yarış, mesafesi ile olimpik nitelikteydi. İzmir'deki zorlu yarışa katılan Antalyaspor Triatlon Takımı sporcularından Bahadır Tama, 02:14:18'lik süresi ile hem genel klasman hem yaş grubunda birinci gelerek iki altın madalya kazandı. Kırmızı beyazlı takımdan Öztan Velipaşalar ise 02:20:19'luk süresi ile yaş gurubu üçüncülüğü kazanarak bronz madalya aldı. Velipaşalar aynı zamanda yarışı genel klasman 6.'sı olarak bitirdi. Bir diğer sporcu Mehmet Zahit Pişirici ise 02: 45:13'lük süresi ile başarılı bir şekilde yarışı tamamladı. Bu sonuçlar ile birlikte Antalyaspor Triatlon Takımı Talya Bitkisel Ürünler sponsorluğu ile 2019 yılında başladığı başarılı grafiğini bu sezon da sürdüreceğini gösterdi.

İzmir Duatlonu'nun ardından koşulacak ve sezonun ilk triatlon yarışı olacak olan Mersin Yenişehir Triatlon'u için hazırlıklara başlayan sporcular, bu yarışta da etkili bir performans ortaya koyarak puan cetvelinde iyi bir yer elde etmeyi hedeflediklerini açıkladı.