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Antalyaspor Triatlon Takımı'nda hedef şampiyonluk

Antalyaspor Triatlon Takımı, Antalya’da gerçekleştirilecek olan Duatlon yarışlarına hazırlanıyor.

Antalyaspor Triatlon Takımı, Antalya'da gerçekleştirilecek olan Duatlon yarışlarına hazırlanıyor.


İlk ayağı Marmaris'te gerçekleştirilen Duatlon Şampiyonası'nın ikinci ve son ayağı 7 Nisan Pazar günü Antalya Expo 2016'da yapılacak. Marmaris'te gösterdiği performans ile takımlar sıralamasında liderlik koltuğuna oturan Antalyaspor Triatlon Takımı, finalde pozisyonunu koruyup şampiyon olmayı hedefliyor. Duatlon Sprint mesafede sporcular önce 5 kilometre koşacak, ardından 20 kilometre bisiklete binecek ve son olarak 2.5 kilometre koşacak. Türkiye'den bir çok sporcunun katılacağı yarışa tüm sporseverlerin destek vermesi istendi.

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