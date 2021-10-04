Antalyaspor, Triatlona 8 sporcu ile katıldı

Türkiye Triatlon Federasyonu'nun 2021 yılındaki son resmi yarışı olan Alanya Triatlonu koşuldu. Dünyanın farklı yerlerinden gelen sporcular ile birlikte hafta sonu Alanya'da triatlon festivali yaşandı. Yarış aynı zamanda 2021 yılı Türkiye Triatlon Şampiyonası Sprint mesafe finali olma özelliği taşıdı. Antalyaspor Triatlon Takımı da bu yarışa 8 sporcu ile katılım gösterdi.

Müsabaka Alanya Belediyesi önündeki Galip Dere Plajı'ndan başladı. Yarışa kırmızılı beyazlı ekipten Bahadır Tama, Cemal Şahin, Cemil Yıldızhan, Mustafa Çelik, Osman Demiratar, Mehmet Zahit Pişirici, Işıl Tekcan ve Şükrü Sinan katıldı. Sprint mesafe yani 750 metre yüzme 20 kilometre bisiklet ve 5 kilometre koşu etapları olan yarış ile Alanya'da final yarışı koşulmuş oldu. Müsabakalar sonunda Mustafa Çelik kendi yaş grubunda 10'uncu, Cemal Şahin kendi yaş grubunda 9'uncu, Işıl Tekcan kendi yaş grubunda8'inci ve Osman Demiratar ise kendi yaş grubunda 4'üncü sırada yer aldı.