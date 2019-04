Antalyaspor triatlonda 3'te 3 Yaptı

Antalyaspor Triatlon Takımı, 20 Nisan 2019 Cumartesi günü gerçekleştirilen 2'nci Antalya Aquatlon'unda mücadele etti. Yarışlara Antalyaspor'dan Cihan Arslan, Elif Or ve Emir Öçal katıldı. Triatlon takımından Cihan Arslan M3 kategorisinde 2'nci sırada yer alırken Emir Öçal ve Elif Or yıldızlarda 1'inci sırayı elde etti. Deniz suyu sıcaklığının 18 derece olduğu ve rüzgarın sert estiği yarışta Cihan Arslan 250 metre yüzüp bin 250 metre koştu. Emir Öçal ve Elif Or ise 500 metre yüzüp 2 bin 500 metre koştu. Antalyaspor'un başarılı sporcuları, katıldıkları ilk aquatlon yarışlarında 3'te 3 yaparak kürsüye çıkma başarısı gösterdi.