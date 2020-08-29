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Antalyaspor, turnuvaya 8 eksikle gidiyor

Antalyaspor, 31 Ağustos’ta İstanbul’da başlayacak turnuvaya 8 futbolcusundan eksik olarak katılacak.

Antalyaspor, 31 Ağustos'ta İstanbul'da başlayacak turnuvaya 8 futbolcusundan eksik olarak katılacak.


Yeni sezon hazırlıklarına Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde devam eden Antalyaspor, 31 Ağustos'ta İstanbul'da başlayacak turnuvanın son çalışmasını Teknik Direktör Tamer Tuna yönetiminde saat 15.00'te tamamlayacak. Kırmızı-beyazlılar turnuvada, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Demir Grup Sivasspor ile mücadele edecek. Antalyaspor kafilesi saat 18.00'da İstanbul'a hareket edecek.


Kırmızı-beyazlıların İstanbul'da katılacağı turnuvaya sakatlıkları devam eden Podolski, Serdar Gürler, Bahadır Öztürk ile Drole katılamayacak. Kadroda ayrıca, A Milli Takım'a davet edilen Nazım Sangare, Ümit Milli Takım aday kadrosundaki Bünyamin Balcı ve Doğukan Sinik ile Rusya Milli Takımı'na giden Fedor Kudryashov da yer alamayacak.

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