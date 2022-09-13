Antalyaspor U14'ün genç akrepleri Madrid'e gidiyor

Antalyaspor U14 takımı, geçtiğimiz yıl U13 kategorisinde Uluslararası Dubai Cup'ta boy gösterdikten sonra bu yıl da Madrid'de Antalyaspor armasını temsil edecek. İspanya'nın başkenti Madrid'de 16-17 ve 18 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Madrid Football Cup'a kulüplerin U14 takımları katılacak

Önemli takımlar katılıyor

Madrid Football Cup turnuvasında Antalyaspor'un yanı sıra İspanya'dan Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve Rayo Vallecano, İngiltere'den Arsenal ve Charlton Athletic, Fransa'dan Paris Saint Germain ve İsveç'ten Djugardens gibi önemli takımlar katılacak. Turnuvayı Avrupa'nın önemli kulüplerinin yetkilileri ve scout'ları izleyecek.

Güçlü rakipler var

Antalyaspor U14 takımı, turnuvanın birinci günü olan 16 Eylül Cuma günü Portekiz'in Porto, Danimarka'nın BK Marienlyst ve İspanya'nın Alcobendas CF takımları ile karşılaşacak. Genç Akrepler, ikinci gün olan 17 Eylül Cumartesi günü ise İspanya'nın Atletico Madrid ve İsveç'in Hammarby IF takımları ile gruptan çıkma mücadelesi verecek. Turnuvanın son gününde ise yarı finaller ve finaller oynanacak.