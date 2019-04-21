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Antalyaspor U15 Takımı Gençlik Turnuvası'nda

Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından düzenlenen 3.

Uluslararası Gençlik Turnuvası Antalya'da başladı. U14 ve U15 olmak üzere iki yaş kategorisinde organize edilen turnuvaya, 9'u Türkiye'den, 7'si yurt dışından olmak üzere toplam 16 takım katılıyor.


U15 kategorisinde Antalyaspor'un yanı sıra, Elit U15 kategorisinde Türkiye'de ilk 4'te yer alan Altınordu, Bursaspor, Çaykur Rizespor ve Trabzonspor ile yurt dışından Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Shaktar Donetsk (Ukrayna) ve Stuttgart (Almanya) takımları mücadele ediyor.


25 Nisan'da sona erecek


Altınordu, Dinamo Zagreb ve Shaktar Donetsk ile C Grubu'nda yer alan Antalyaspor, ilk maçında Shaktar Donetsk ile 1-1 berabere kaldı. Grubun diğer maçında ise Altınordu, Dinamo Zagreb'i 2-1 yendi. 23 Nisan Salı günü oynanacak olan son grup maçlarının ardından gruplarını birinci sırada bitiren takımlar şampiyonluk, ikinci sırada bitiren takımlar üçüncülük, üçüncü sırada bitiren takımlar beşincilik, son sırada bitiren takımlar ise yedincilik maçında karşılaşacak. Bu maçlar da 25 Nisan Perşembe günü oynanacak.

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