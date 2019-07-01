Antalyaspor, Ufuk Akyol ile anlaştı

Lig ekibi Fatih Karagümrük'ün başarılı orta saha oyuncusu Ufuk Akyol ile anlaşmaya vardı. Genç futbolcuyu, Fenerabahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin de izlediği iddia edilmişti.

Antalyaspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Aatif Chahechouhe'yu kadrosuna katarak transfer sezonunu açan kırmızı-beyazlılar, bu kez genç bir yeteneği transfer etti. Play-Off maçlarında Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin takip ettiği iddia edilen Fatih Karagümrük'ün 22 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Ufuk Akyol, önümüzdeki sezon Antalyaspor forması giyecek. Geçtiğimiz sezon kırmızı-siyahlı ekiple 25 maça çıkan 22 yaşındaki genç futbolcu, 25 maçta 1 gol atarken, 1 de asist yapmıştı.