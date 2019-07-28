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Antalyaspor Vakfı yeni Başkanı Fikret Öztürk

Antalyaspor Vakfı Olağanüstü Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Yapılan oylamada önceki yönetim ibra edilirken, Fikret Öztürk başkanlığındaki yeni yönetim oy birliği ile göreve getirildi.


Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen Antalyaspor Vakfı Olağanüstü Genel Kurulu'nda yeterli çoğunluk sağlandıktan sonra gündem maddelerine geçildi. Yapılan oylamada, Ali Şafak Öztürk başkanlığındaki yönetim ve denetim kurulu oy birliği ile ibra edildi. Son madde olarak yeni yönetim kurulu seçimine geçildi. Tek liste ile gidilen seçimde, Fikret Öztürk başkanlığındaki yönetim oy birliği ile göreve getirildi. Yeni yönetim kurulunda; Fikret Öztürk, Mustafa Yılmaz, Nafiz Tanır, Murat Ülger, Mustafa Sağdur, Erdoğan Kahya ve Bülent Yörük yer aldı. Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine ise; Necmi Gür, Mehmet Çapacı, Mehmet Başaran, Lara Uluç, M.Ali Tuncer, Efe Kırmızıoğlu ve Ali Deveci seçildi. Denetim Kurulu Asil Üyeliklerine; Abdullah Toy ve Mehmet Yaman, Yedek Üyeliklerine ise, Ahmet Fığlacı ile Gökalp Dinçmen getirildi.



"Hep birlikte başaracağız"


Antalyaspor Vakfı Başkanlığı'na seçilen Fikret Öztürk, çok daha önceden belirlenmiş bir programı olduğu için genel kurula katılamazken, dilek ve temenniler bölümünde konuşan Mustafa Yılmaz, Fikret Öztürk'ün, geçtiğimiz günlerde yapılan Antalyaspor Kulübü Derneği Genel Kurulu'na da başkan seçildiğini hatırlatarak, “Fikret Bey'in başkanlığındaki yeni yönetimimiz de, bugün görev gelen yeni yönetimimiz de Antalyaspor'un sorunlarını ve çözüm yollarını çok iyi bilen bir ekip. Önümüzdeki sorunları hep birlikte çözerek Antalyaspor'u en iyi noktaya getirmek için çalışacağıbaşaracağız"adar vakıfta görev yapan tüm değerli Antalyasporlulara teşekkür ediyor ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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