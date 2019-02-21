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Antalyaspor Vakfı'nın Yeni Başkanı Ali Şafak Öztürk oldu

Antalyaspor A.

Ş. ve Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Ali Şafak Öztürk, Antalyaspor Vakfı'nın da başkanlığına seçildi.


Antalyaspor Vakfı Genel Kurulu Hasan Subaşı Tesisleri'ndeki Antalyaspor Vakfı binasında gerçekleştirildi. Tek liste ile gidilen seçimde Ali Şafak Öztürk, oy birliği ile Antalyaspor Vakfı'nın yeni başkanı oldu. Önceki başkan Dündar Uluğkay'ın yaptığı konuşma ile başlayan genel kurulda Divan Heyeti'ni Erdoğan Kahya, Mehmet Yaman ve Mehmet Çapacı oluşturdu. Yönetim ve denetim kurulu raporları ile bilançonun okunmasından sonra, önceki yönetim ibra edildi ve yeni yönetim kurulunun seçimine geçildi. Tek liste ile gidilen seçimde Ali Şafak Öztürk, Bora Terzioğlu, Nurettin Ünal, İsmail Bilal, Salih Peker, Nuri Ülker ve Hilmi Beken'den oluşan yönetim oy birliği ile göreve getirildi. Seçim sonrası kısa bir konuşma yapan Başkan Ali Şafak Öztürk, Antalyaspor Vakfı'nın başarılı bir şekilde yoluna devam edebilmesi için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.

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