Antalyaspor & Mac Allister işbirliği sürüyor

Aziz Çetin önderliğinde oluşturulan Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Planlama Departmanı'nın başlattığı çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Club Deportivo Mac Allister takımı ile karşılıklı olarak gerçekleştirilen ilk ziyaretlerin ardından Arjantin ekibinin sportif direktörü ve antrenörü Nicolas Mac Allister Antalya'ya geldi.

İdmanlara katıldı

Antalyaspor Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Planlama Departmanı Koordinatörü Erdem Erdal'ın yakından ilgilendiği Nicolas Mac Allister, Antalya'ya geldikten sonra öncelikle kulübün tüm tesislerini gezdi, altyapının çalışma düzenini, antrenman programlarını inceledi ve genç oyuncuların sahada yaptığı antrenmanları takip etti. U19 ve U17 takımlarının Fethiyespor ile oynadığı hazırlık maçlarını da izleyip notlar alan Nicolas Mac Allister, geçen sene Dubai, bu sene de Madrid'deki turnuvalara katılması nedeniyle Antalyaspor U14 takımı ile birlikte antrenmana da çıktı.

Temaslar devam edecek

Hasan Subaşı Tesisleri'nde, Antalyaspor altyapısında bulunan tüm antrenörlere futbol taktikleri, antrenman ve oyun metotları içeren eğitici bir seminer de veren Mac Allister'in konuşmasını, Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sezgin Özer, Altyapı Direktörü Sedat Karabük ve Başkan Danışmanı Ferda Ramanlı da izledi. Nicolas Mac Allister yöneticilerle birebir görüşmeler yaparak karşılıklı fikir alışverişinde de bulundu. Antrenör ve oyuncu eğitimi konusundaki ikili ilişkilerin bundan sonra da devam edeceği belirtildi.