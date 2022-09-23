Antalyaspor Voleybol Spor Okullarına yeni yuva

Hasan Subaşı tesislerinde gerçekleşen imza törenine Antalyaspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Erhan Onur Öntaş, Mutlan Erdem ve Antalyaspor Kulübü Derneği Genel Koordinatörü Abdullah Saraçoğlu ile Fatih Ortaokulu adına Okul Müdürü Kazım Benli katıldı.

İmzalanan bu iş birliği protokolü ile birlikte Antalya'nın en önemli marka değeri olan Antalyaspor ile şehrin köklü eğitim kurumlarından Fatih Ortaokulu arasında ortak hedefler doğrultusunda hem sportif hem de akademik başarıların birlikte yürütülmesi amaçlanıyor. Bu protokol ile tüm yaş kategorilerinde mücadele eden Antalyaspor voleybol takımlarına yeni yetenekler kazandırılarak A takıma kadar uzanan bir yapının kurulması da planlandı.

Atılan imzalarından ardından Antalyaspor Kulübü Derneği yönetim kurulu üyeleri ve genel koordinatörü tarafından okul müdürü Kazım Benli'ye Filenin Akrepleri'nin forması hediye edildi.