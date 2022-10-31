Antalyaspor voleybol takımı galip ayrıldı

Lig 8. Grup'ta mücadele Antalyaspor voleybol takımı, 2022-2023 sezonunda oynadığı üçüncü maçında karşılaştığı Muratpaşa Megaspor'u 0-3 mağlup etti.

Antalya Spor Salonu'nda 30 Ekim 2022 tarihinde oynanan ve Antalyaspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Erhan Onur Öntaş, Tahir Özdaş, Murat Şimşek ve Mutlan Erdem'in de takip ettiği derbi niteliğindeki maçta bu sezon oynadığı ilk iki maçta olduğu gibi yine rakibine set alma şansı tanımayan kırmızı beyazlılar, maçın 15-25, 17-25 ve 22-25 biten setleri sonucunda

salondan 3 puan ile ayrılan taraf oldu.

Grup liderliği için büyük bir öneme sahip olan bu galibiyet ile birlikte puanını dokuza çıkaran Filenin Akrepleri, ligin 5. haftasında Kepez Belediyespor'u ağırlayacak.