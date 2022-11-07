İhlas Haber Ajansı

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Antalyaspor Voleybol Takımı, yoluna yenilgisiz devam ediyor

TVF Kadınlar 2.

Lig 8. Grup'ta mücadele Antalyaspor Voleybol Takımı, Kepez Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.


Döşemealtı Spor Salonu'nda oynanan maçta, bu sezon ilk defa rakibine set alma şansı tanıyan Filenin Akrepleri, maçın 25-20, 22-25, 27-25 ve 25-22 biten setleri sonucunda hanesine 3 puanı yazdırdı.


Filenin Akreplerinin bu önemli karşılaşmasını Antalyaspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Erhan Onur Öntaş ve Mutlan Erdem de takip etti. Statü gereği bir maç eksiği olmasına rağmen grup liderliğini perçinlemek adına ayrı bir öneme sahip olan bu galibiyet ile birlikte puanını 12'ye çıkaran Filenin Akrepleri, ligin 6. haftasında yine bir Antalya takımı olan


Zirve Gençlik ve Spor Kulübü ile karşılaşacak.

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