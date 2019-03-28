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Antalyaspor yüzme takımı 4 madalya ile döndü

Mersin’de düzenlenen 13-14 yaş Bireysel Yıldızlar Yüzme Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Müsabakaları tamamlandı.

Mersin'de düzenlenen 13-14 yaş Bireysel Yıldızlar Yüzme Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Müsabakaları tamamlandı. Antalyaspor yüzme takımının sporcuları Egemert Öztürk 50 metre serbest stilde 2'nci ve 400 metre serbest stilde ise 3'üncü olurken, Ecenur Ceylan 200 metre kelebekte 2'nci, diğer yarışında ise 400 metre ferdi karışıkta 3'üncü olmayı başardı.



4 yıllık emeğin ürünü


Antalyaspor Yüzme Takımı Baş Antrenörü Turgay Demircioğlu, Antalyaspor yüzme takımının 4 yıllık bir emek ile her yaş grubunda Türkiye'nin en önemli takımları içinde yerini sağlamlaştırdığını belirterek, “İlk yarışmacı kategori olan 11 yaşta aldığımız Türkiye dereceleri ile iddiamızı ortaya koymuştuk. Bu jenerasyon ilerledikçe ve alttan da yeni jenerasyonun eklenmesi ile milli takımın omurgasını Antalyasporlu yüzücülerin oluşturacağına inanıyorum” dedi.

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