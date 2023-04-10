Antalyaspor yüzme takımımı geleneği bozmadı

Gebze'de katıldıkları yarışlarda geleneği bozmayarak kürsüye ambargo koyan Antalyaspor'un genç yüzücüleri hem kulüpler hem de milli takımlar düzeyinde katılacakları yeni müsabakalar için ara vermeden çalışmalarına devam ederken, büyükler kategorisi için potansiyellerini bir kez daha ortaya koymanın gururunu yaşıyor.

Türkiye Bireysel Açık Su Kış Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Müsabakaları Türkiye Yüzme Federasyonu himayesinde 6-9 Nisan 2023 tarihleri arasında Kocaeli'nde düzenlendi.

Gebze Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nun ev sahipliği yaptığı yarışlara kalabalık bir ekip ile katılan Antalyaspor yüzme takımında kızlar kategorisinde yarışan Elvin Layra Gürdal, ilk gün kat edilen 7 bin 500 metre mesafede kazandığı Türkiye ikinciliği ile açılışı yaparken takım arkadaşı Alin Akan ise 10 bin metrede kazandığı ikincilik ile açılışı taçlandıran isim oldu.

İkinci gün yüzülen erkekler 5 bin metre yarışında ise Antalyasporlu yüzücüler Mevlüt Efe Güler, Abdülaziz Oruç, Muhammed Eyüp Oya ve Boran Atasoy sırasıyla birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü olarak kazandıkları madalyalarla daha önceki senelerde olduğu gibi yine açık su'da kürsüyü rakiplerine kapattılar.

Son gün yüzülen 10 bin metre yarışında kulaç atan kırmızı beyazlı sporculardan Arda Demir Hülâgû, yarıştığı 18 yaş ve üzeri kategorisini şampiyon olarak tamamlarken; erkekler kategorisinde yarışan takım arkadaşları Emre Sarp Zeytinoğlu ve Ahmet Ege Güldağ ise kategorilerinde gösterdikleri performans sonucu İtalya'da düzenlenecek LEN Cup 2'de yarışacak açık su yüzme milli takımı kadrosunda yer almaya hak kazandılar.