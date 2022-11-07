İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Antalyaspor Yüzme Takımı'ndan 2 sporcu Türkiye Şampiyonası'nda Yarışacak

Antalyaspor Yüzme Takımı’ndan 2 sporcu, Samsun’da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası’nda yarışacak.

Antalyaspor Yüzme Takımı'ndan 2 sporcu, Samsun'da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası'nda yarışacak.


Bolu'da düzenlenen 11-12 Yaş Bölge Müsabakalarına katılan Antalyaspor Yüzme Takımının genç sporcuları Beste Beyoğlu ve Lidya Erdoğan; elde ettikleri dereceler sonucunda A4, A3 ve A2 barajlarını geçti. 2 sporcu aralık ayı içerisinde Samsun'da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.