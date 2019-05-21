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Antalyaspor yüzücüleri 157 Baraj geçti

Antalyaspor Yüzme Takımı, müsabakalar sonunda 157 baraj geçerek bir sonraki müsabaka olan Bölge Etabı’na katılmaya hak kazandı.

Antalyaspor Yüzme Takımı, müsabakalar sonunda 157 baraj geçerek bir sonraki müsabaka olan Bölge Etabı'na katılmaya hak kazandı.


Antalyaspor Yüzme Takımı, hafta sonunda Süleyman Erol Yüzme Havuzu'nda düzenlenen 11-12 Yaş Gelişim Projesi ve +13 Baraj Geçme Müsabakaları sonunda büyük bir başarıya imza attı. 58 Antalyasporlu yüzücü müsabakalar sonunda 157 baraj geçerek bir sonraki müsabaka olan Bölge Etabı'na katılmaya hak kazandı. Her branş ve mesafeye katılım gösteren Antalyaspor Yüzme Takımı, müsabakalar sonunda 28 birincilik, 25 ikincilik, 16 üçüncülük elde ederek üst sıralarda yer aldı.

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