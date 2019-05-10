Antalyaspor'a Karatay morali

Erkekler Hentbol Süper Ligi'nde Pazar günü Adıyaman Belediyespor ile kritik bir karşılaşmaya çıkmaya hazırlanan CIP Travel Antalyaspor Erkek Hentbol Takımı, Karatay Anadolu Lisesi'nde gençlerle buluştu. Başantrenör Fatih Işık, Antrenör Mustafa Babacan, A Takım oyuncuları Dalibor Sukic, Victor Gigov, Emre Tosun ve Savaş Beyhan okulun girişinde meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde karşılandı. Söyleşinin yapılacağı salona kadar marşlarla eşlik edilen sporcular, gençlere başarılarının sırrını anlattı. Karatay Anadolu Lisesi öğrencilerine tavsiyelerde de bulunan teknik heyet ve sporcular, söyleşinin sonunda okulun çıkış kapısında hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Günün anısına tüm takımın imzaladığı bir formayı okul yönetimine hediye eden CIP Travel Antalyaspor Erkek Hentbol Takımı'nın teknik heyeti ve sporcuları, 12 Mayıs Pazar günü saat 15.00'te Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanacak olan Adıyaman Belediyespor karşılaşmasına tüm öğrencileri davet etti.