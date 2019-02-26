Antalyaspor'a milli ziyaret

Antalyaspor'un bugünkü idmanını İşitme Engelliler Futbol Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek olan İşitme Engelli Futbol Takımı Antalyasporu ziyaret etti.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 1 Mart Cuma günü sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Antalyaspor, bu mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Bülent Korkmaz gözetiminde gerçekleşen antrenmanda taktik çalışmalar yapıldı.

İşitme engelli millilerden ziyaret

Haziran ayında Yunanistan'da yapılacak İşitme Engelliler Futbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek olan İşitme Engelli Futbol Takımı da Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ne gelerek Antalyasporu ziyaret etti. Teknik Direktör Bülent Korkmaz'a isminin yazılı olduğu 3 numaralı milli formayı hediye eden ay-yıldızlılar, futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi. Teknik Direktör Korkmaz da İşitme Engelli Futbol Milli Takımı'na futbolcular tarafından imzalanmış olan Antalyaspor forması hediye etti.