Antalyaspor'da 7 isim DG Sivasspor karşısında yok!

FT Antalyaspor'da sakatlığı devam eden 7 futbolcu, DG Sivasspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Süper Lig'de 7 haftalık galibiyet hasretine Ankaragücü karşısında son veren FT Antalyaspor'da, Sivaspor karşılaşmasının hazırlıkları devam ediyor. Sezon başından bu yana sakat ve kart cezalıları nedeniyle zor anlar yaşayan Antalyaspor, sakatlık raporunu açıkladı. Sakatlığı devam eden 10 futbolcudan sadece Bünyamin Balcı, Mert Yılmaz ve Fredy'in zorlu deplasmanda forma giyebileceği belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada Veysel Sarı'nın hamstring kaslarında birince derece zorlanma olduğu, hafta sonu yapılacak testlerin ardından takımla çalışmalara başlayacağı bildirildi.

Ufuk Akyol'un dün ayak bileği bağ tamiri operasyonu geçirdiği ve rehabilitasyon sürecinde olduğu kaydedildi.

Ayak kemiğinde stres kırığı bulunan Doğukan Sinik'in, hafta sonu yapılacak testlerin ardından takımla çalışmalara başlayacağı açıklandı.

Tibia kemik kırığı bulunan Drole'nin bireysel performans antrenörü ile saha çalışmaları devam ettiği duyuruldu.

Dizde iç yan bağlarında birinci derece zorlanma bulunan Hakan Özmert'in hafta sonu yapılacak testlerin ardından takımla çalışmalara başlayacağı ifade edildi.

Quadriceps kasında ikinci derece zorlanma olan Bahadır Öztürk'ün hafta sonu yapılacak testlerin ardından takımla çalışmalara başlayacağı belirtildi.

Ön çapraz bağ operasyonu geçiren Serdar Gürler'in bireysel performans antrenörüyle saha çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Hamstring kaslarında birinci derece zorlanma bulunan Fredy'in takımla çalışmalara başlayacağı ve Sivasspor maçı kadrosunda yer alacağı belirtildi.

Milli maçta sakatlanan Bünyamin ile Pendikspor maçında sakatlanan Mert'in tedavilerinin tamamlandığı, takımla çalışmalara başladığı ve Sivasspor maçı kadrosunda yer alacağı açıklandı.