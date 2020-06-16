Antalyaspor'da antrenör Dağaşan'a doğum günü kutlaması

Kupada Alanyaspor hazırlıklarını sürdüren Antalyaspor'da, idman öncesi yardımcı antrenör İbrahim Dağaşan için doğum günü kutlaması yapıldı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında perşembe günü deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Atilla Vehbi Konuk Tesislerinde, Teknik Direktör Tamer Tuna gözetimindeki antrenman öncesi sürpriz bir doğum günü kutlaması gerçekleştirildi. Antalyaspor'da 2011-2014 yılları arasında forma giyen 36 yaşındaki deneyimli orta saya oyuncusu İbrahim Dağaşan, 2 yıl önce yardımcı antrenörlüğe başlamıştı. Antalyaspor'un başarısı için ter döken İbrahim Dağaşan, doğum günü pastasını kestikten sonra ilk dilimi Yekta Kurtuluş kendisine ikram etti. Pastadan alınan parçaları başta kaleci Ferhat Kaplan ve diğer futbolcular İbrahim Dağaşan'ın yüzüne sürdü. Dağaşan'ı futbolcular ve teknik kadro tebrik ederken kutlamaya, Genel Menajer Servet Çavuşoğlu da katıldı.