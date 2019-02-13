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Antalyaspor'da Başakşehir hazırlıkları sürüyor

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 22.

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta kapanış maçında sahasında ağırlayacağı lider Medipol Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü.


Spor Toto Süper Lig'in 22. haftanın kapanış maçında Pazartesi günü sahasında lider Medipol Başakşehir'i konuk edecek olan Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmanı sağanak yağmur altında gerçekleştirdi. Teknik Direktör Bülent Korkmaz gözetimindeki antrenmanda, düz koşu ve ısınma hareketlerinden sonra futbolcular pas oyunu, şut ve dayanıklılık koşuları yaptı.


Yarım sahada taktik çalışması ile devam eden antrenman, yine yarım sahada oynanan maç ile sona erdi. Maçı mavi yelekli takım kazandı ancak fotoğraf çekimi sırasında sarı yelekli takım da yeleklerinin çıkarıp galibiyet pozuna girmesiyle objektiflere neşeli görüntüler yansıdı.

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