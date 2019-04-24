Antalyaspor'da BB Erzurum hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında sahasında BB Erzurumspor'u konuk edecek olan Antalyaspor, hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kasımpaşa ve Akhisarspor galibiyetleriyle son 2 maçta 6 puan toplayarak ligde 6. sıraya çıkan Antalyaspor, bu hafta karşı karşıya geleceği BB Erzurumspor mücadelesinin hazırlıklarına devam etti. Kırmızı-beyazlılar haftanın ikinci antrenmanında istasyon ve pas organizasyonu gerçekleştirdi. Teknik Direktör Bülent Korkmaz gözetiminde, ısınma hareketlerinin ardından 4 ayrı istasyonda pas çalışması yapan futbolcular, daha sonra yarım sahada 3 takım halinde turnuva maçı gerçekleştirdi. Turnuva maçını mavi takım kazandı.