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Antalyaspor'da BB Erzurum hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig’in 30.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında sahasında BB Erzurumspor'u konuk edecek olan Antalyaspor, hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Kasımpaşa ve Akhisarspor galibiyetleriyle son 2 maçta 6 puan toplayarak ligde 6. sıraya çıkan Antalyaspor, bu hafta karşı karşıya geleceği BB Erzurumspor mücadelesinin hazırlıklarına devam etti. Kırmızı-beyazlılar haftanın ikinci antrenmanında istasyon ve pas organizasyonu gerçekleştirdi. Teknik Direktör Bülent Korkmaz gözetiminde, ısınma hareketlerinin ardından 4 ayrı istasyonda pas çalışması yapan futbolcular, daha sonra yarım sahada 3 takım halinde turnuva maçı gerçekleştirdi. Turnuva maçını mavi takım kazandı.

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