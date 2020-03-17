Antalyaspor'da Beşiktaş mesaisi

Süper Lig'in 26. haftasında sahasında DG Sivasspor'u 1-0 yenen Antalyaspor, izin yapmadan yenileme antrenmanına çıktı.

Teknik Direktör Tamer Tuna yönetiminde topladığı puanlarla alt sıralardan tırmanışa geçen Antalyaspor, Süper Lig'in 26. haftasında zirveyi zorlayan DG Sivasspor'u kendi sahasında 1-0 geçerek haftayı 3 puanla kapattı. Akrepler, maç sonrasında bugün dinlenmeden yenileme antrenmanına çıktı. Sabah saatlerinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplanan kırmızı-beyazlılar, iki grup halinde çalıştı. Sivasspor maçında ilk on birde oynayan futbolcular, fitness salonunda çalışırken, diğer grup Teknik Direktör Tamer Tuna gözetiminde sahada antrenman yaptı.

30 puanla ligde 11. sırada bulunan Antalyaspor, 21 Mart Cumartesi günü zorlu Beşiktaş deplasmanına çıkacak.