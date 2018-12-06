İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalyaspor'da Bursaspor hazırlığı sürüyor

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 15.

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında pazar günü deplasmanda oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.


Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda pazar günü karşı karşıya geleceği Bursaspor maçı hazırlıklarını Atilla Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Kırmızı-beyazlı ekip, Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde yağmurlu havada gerçekleştirilen antrenmana koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. İstasyonda yapılan ısınma hareketlerinin ardından beşe iki top kapma oyunu oynayan Akdeniz ekibi, daha sonra Bursaspor maçının taktiklerini çalıştı.


Teknik Direktör Bülent Korkmaz gözetiminde 2 gruba ayrılarak yapılan taktik çalışma, daha sonra tam sahada oynanan çift kale maç ile sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.