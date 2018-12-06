Antalyaspor'da Bursaspor hazırlığı sürüyor

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında pazar günü deplasmanda oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda pazar günü karşı karşıya geleceği Bursaspor maçı hazırlıklarını Atilla Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Kırmızı-beyazlı ekip, Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde yağmurlu havada gerçekleştirilen antrenmana koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. İstasyonda yapılan ısınma hareketlerinin ardından beşe iki top kapma oyunu oynayan Akdeniz ekibi, daha sonra Bursaspor maçının taktiklerini çalıştı.

Teknik Direktör Bülent Korkmaz gözetiminde 2 gruba ayrılarak yapılan taktik çalışma, daha sonra tam sahada oynanan çift kale maç ile sona erdi.