Antalyaspor'da Çaykur Rizespor provası

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Antalyaspor bu hafta deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Bülent Korkmaz gözetiminde, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanda Çaykur Rizespor maçının provaları üzerinde duruldu. Düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından bir süre tek pas oyunu oynayan kırmızı-beyazlılar, daha sonra 2 grup halinde taktik çalıştı. Antrenman, tam sahada oynanan çift kale maç ile sona erdi.

Yeni transferler Fredy ve Amilton'un yanı sıra Tarık Çamdal da bugünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştı.