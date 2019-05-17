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Antalyaspor'da Chico rekor için sahaya çıkacak

Antalyaspor’un başarılı defans oyuncusu Chico, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında görev alması halinde kariyerinde en fazla formasını giydiği takım kırmızı-beyazlılar olacak.

Antalyaspor'un başarılı defans oyuncusu Chico, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında görev alması halinde kariyerinde en fazla formasını giydiği takım kırmızı-beyazlılar olacak.


Antalyaspor'un 2015-2016 sezonunda Brezilya'nın Coritiba takımından transfer ettiği 32 yaşındaki Chico, hafta sonu oynanacak olan Evkur Yeni Malatyaspor maçında kariyer rekorunu kırmak için şans bekleyecek. Kırımızı-beyazlılarda 3 sezonda 86 kez sahaya çıkan Chico, Malatyaspor maçında da forma giymesi halinde kariyerinde en çok formasını giydiği takım Antalyaspor olacak.



Bu sezon 2 gol attı


Chico, bu sezon 25 lig maçında bin 911 dakika sahada kaldı. 4 sarı, 1 kırmızı kart gören başarılı futbolcu, takımına da 2 gollük katkı sağladı.


Başarılı savunma oyuncusu, kariyeri boyunca Brezilya'nın Athletico Paranaense takımında 86, Coritiba'da 59, Palmeiras'ta 29, Türkiye'de Gaziantepspor formasıyla ise 34 kez sahaya çıktı.

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