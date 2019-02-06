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Antalyaspor'da Cissokho kadro dışı kaldı

Spor Toto Süper Ligi takımlarından Antalyaspor’a sezon başında transfer olan 31 yaşındaki Fransız futbolcu Aly Cissokho kadro dışı bırakıldı.

Spor Toto Süper Ligi takımlarından Antalyaspor'a sezon başında transfer olan 31 yaşındaki Fransız futbolcu Aly Cissokho kadro dışı bırakıldı.


Antalyaspor'da sezon başı Evkur Yeni Malatyaspor'dan transfer edilen Fransız futbolcu Aly Cissokho, yönetimin kararıyla performans düşüklüğü ve takıma uyum sağlamakta zorlanması gerekçesiyle kadro dışı kaldı.


Sezon başında Antalyaspor ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Cissokho, kırmızı-beyazlı formayla 2'si Ziraat Türkiye Kupası ve 14'ü Spor Toto Süper Lig olmak üzere toplam 16 maça çıktı.

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