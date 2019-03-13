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Antalyaspor'da derbi hazırlıkları sürüyor

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 26.

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.


Antalyaspor, bugünkü antrenmanını öğle saatlerinde yaptı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, Teknik Direktör Bülent Korkmaz gözetimindeki antrenman düz koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Kaleciler ise kaleci antrenörü Nezih Ali Boloğlu gözetiminde çalıştı. Kırmazı-beyazlılar, 5'e 2 top kapma çalışmasından sonra yarım sahada çift kale maç yaptı. Çift kale maçı mavi takım kazandı.

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