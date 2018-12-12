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Antalyaspor'da Evkur Yeni Malatyaspor hazırlıkları

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 16.

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.


Antalyaspor, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde kırmızı-beyazlılar düz koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanı pas çalışması ile devam etti. Korkmaz takıma daha sonra iki grup halinde minyatür kaleli sahalarda taktiksel çalışma yaptırdı. Kaleciler ise kaleci antrenörü Nezih Ali Boloğlu gözetiminde takımdan ayrı olarak çalıştı.



Öğrencilerden ziyaret


Adalya Koleji'nden bir grup öğretmen ve öğrenci Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ne gelerek Antalyaspor'u ziyaret etti. Takım kaptanı Diego'ya çiçek veren öğretmen ve öğrenciler, Bursaspor galibiyeti için takımı kutladı, Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanı için de başarı dileklerinde bulundu.

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