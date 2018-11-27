Antalyaspor'da Göztepe hazırlıkları devam etti

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig 'in 14. haftasında sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman takım halinde düz koşu ile başladı. Teknik Direktör Bülent Korkmaz, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptırdı. Daha sonra 2 ayrı grup halinde taktiksel çalışmalar gerçekleştiren kırmızı-beyazlılar, antrenmanı dar alanda oynanan turnuva maçı ile bitirdi. Antrenmanın sonunda ise Osman Çelik için sahada doğum günü kutlaması yapıldı. Pasta kesiminden sonra teknik heyet ve takım arkadaşları Osman Çelik'i tebrik etti.