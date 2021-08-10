İhlas Haber Ajansı

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Antalyaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları

FT Antalyaspor, hafta sonu sahasında karşılaşacağı sezonun ilk maçı olan Göztepe hazırlıklarına devam ediyor.


Süper Lig 2021-22 sezonunun ilk maçında 15 Ağustos pazar günü sahasında Göztepe'yi konuk edecek olan FT Antalyaspor, hazırlıklarını sürdürdü. Döşemealtı Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki günün ilk antrenmanı fitness salonunda kuvvet çalışması yaparak tamamladı. Kırmızı-beyazlılar günün ikinci antrenmanını teknik direktör Ersun Yanal idaresinde, antrenman sahasında yapacak. Antalyaspor, çift kalede Göztepe maçının taktik organizasyonlarını çalışacak.

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