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Antalyaspor'da hayal kırıklığı: Tarık Çamdal

Spor Toto Süper Lig’in devre arasında Galatasaray’dan ayrılarak Antalyaspor’a gelen 28 yaşındaki Tarık Çamdal, sadece bir maçta ilk 11’de sahaya çıkabildi.

Spor Toto Süper Lig'in devre arasında Galatasaray'dan ayrılarak Antalyaspor'a gelen 28 yaşındaki Tarık Çamdal, sadece bir maçta ilk 11'de sahaya çıkabildi.


Devre arasında bedelsiz olarak Antalyaspor'a transfer olan savunma oyuncusu Tarık Çamdal, bekleneni veremedi. Çamdal'ın performansının beğenilmesi halinde sözleşmesi uzatılacaktı. İmza töreninde Çamdal, “Antalyaspor camiasında yeniden doğmak istiyorum. Buradan tüm Antalyaspor camiasına teşekkür ediyorum. Benim için yeni bir çıkış olacak, bundan eminim. Hedeflerim büyük, inşallah eski performansımı yakalar, uzun yıllar bu formayı terletirim" ifadelerini kullanmıştı.


Tarık Çamdal, ligin 33. haftasında E.Y. Malatyaspor karşılamasında sonradan, Fenerbahçe maçında ise ilk 11'de sahaya çıkma şansı buldu. Deneyimli savunma oyuncusu toplamda 108 dakika sahada kalabildi.

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