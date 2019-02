Antalyaspor'da hedef Çaykur Rizespor maçı

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında evinde Kayserispor ile golsüz berabere kaldıktan sonra deplasmanda Konyaspor'a 2-0 mağlup olan ve son olarak evinde Beşiktaş'a 6-2'lik skorla mağlup olan Antalyaspor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçını çıkış olarak görüyor. Ligde 28 puanla 9. sırada yer alan kırmızı-beyazlılar son 5 haftada 3 puana hasret kaldı.

Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, takımın son durumunu değerlendirdi.

"Beşiktaş maçı şanssızlıktı"

Murat Süğlün, geçen hafta evlerinde kaybettikleri Beşiktaş maçının 100 maçta ancak bir kere olabilecek bir kaza olduğunu dile getirdi. Beşiktaş karşısında çok kötü oynamadıklarını ama şanssız olduklarını dile getiren Murat Süğlün, "Yeni transferlerimiz de katkı verdi. Antalyaspor, takım olarak iyi durumda. Kayserispor ve Konyaspor maçlarında kötü oynadık. Ama Beşiktaş maçında skora bakmazsak takımız iyi oyun ortaya koydu. Çok enteresan bir sonuç oldu. Yeni transferlerimizin katkısı artacak, kaptanımız Diego bu hafta geri dönüyor. Onunla birlikte takım birliği iyice sağlanmış olacak ve puanlar gelecektir" diye konuştu.

"Puan ya da puanlar"

Deplasmanda karşılaşacakları Çaykur Rizespor mücadelesi hakkında da konuşan Süğlün, “Ligin ikinci yarısında her maç zor. Rizespor maçı da zor olacak. Her takım takviye yaptı, her maç zor. Ama biz kesinlikle puan veya puanlar alacağız. Bu kötü gidişe dur deyip, yeniden çıkışımız olacak" ifadelerine yer verdi.