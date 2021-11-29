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Antalyaspor'da hedef kupada tur

FT Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4.

Turu'nda karşılaşacağı Amed Sportif faaliyetler karşısında turu geçmeyi hedefliyor.


Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Akdeniz derbisinde Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden FT Antalyaspor, 30 Kasım Salı günü Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, Futbol Sorumlusu Nuri Şahin idaresindeki antrenman yenileme çalışması şeklinde gerçekleştirildi. Kırmızı beyazlılar bu akşam yapacağı antrenmanla kupa maçının hazırlıklarını tamamlayacak. Sakatlıkları devam eden Ufuk Akyol, Doğukan Nelik, Harun Alpsoy, Wright ve Crivelli takımdaki yerini alamayacak.


Nuri Şahin'in, kupa maçında ligde süre almayan genç ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkması bekleniyor. Antalyaspor bir önceki turda 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Diyarbekirspor'u 5-0 mağlup etmişti.

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