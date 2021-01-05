Antalyaspor'da hedef yeniden galibiyet serisi

FT Antalyaspor Süper Lig'de geride kalan 16 haftada, 4 galibiyet, 6 beraberlik, 6 da mağlubiyet aldı. Kırmızı-beyazlılar Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek bir galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor.

Süper Lig'e iyi bir giriş yapan ancak ilerleyen haftalarda sakat ve cezalı oyuncu sayısının artmasıyla sıkıntı yaşayan FT Antalyaspor, bu nedenle istediği puanları alamadı. Kırmızı-beyazlılarda geride kalan 16 haftada galibiyet sayısının, beraberlik ve mağlubiyet sayısından az olması dikkat çekti. Ligde 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Antalyaspor, topladığı 18 puanla ise 15. sırada yer alıyor. Akdeniz ekibi beraberliklerini Beşiktaş, Gaziantep Futbol Kulübü, Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, DG Sivasspor ve Galatasaray'a karşı aldı. Antalyapspor, 5-1'lik Medipol Başakşehir ve Atakaş Hatayspor'a 6-0'lık farklı skorla yenilmenin şokunu da yaşadı.

Yarın sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak FT Antalyaspor bu karşılaşmaya mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Kırmızı-beyazlılarının bu zorlu karşılaşmaya, Boffin, Naldo, Kudriashov, Bünyamin Balcı, Amilton, Gökdeniz Bayrakdar, Orgıll, Veysel Sarı, Nuri Şahin, Hakan Özmert ve Podolski 11'iyle çıkması bekleniyor.