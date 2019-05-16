İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalyaspor'da istikrarın adı Boffin

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’da kaleci Boffin, 32 lig maçının 31’inde forma giyip, 2 bin 790 dakikada sahada kalarak takımının istikrar abidesi oldu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da kaleci Boffin, 32 lig maçının 31'inde forma giyip, 2 bin 790 dakikada sahada kalarak takımının istikrar abidesi oldu.


2017 yılında Eskişehirspor'dan, 3 yıllığına Antalyaspor'a transfer olan 32 yaşındaki Belçikalı kaleci Ruud Boffin, başarılı performansı ile göz doldurdu. Geride kalmak üzere olan 2 sezonda kırmızı-beyazlı takımda kaleyi kimseye bırakmayan Boffin, takımının sahada en fazla kalan oyuncusu oldu. Belçikalı eldiven 32 lig maçının 31'inde forma giyip, 2 bin 790 dakika süre aldı.


Kırmızı-beyazlılarda Boffin'i, Sangare 30 maçta 2 bin 700, Hakan Özmert 30 maçta 2 bin 672, Diego 27 maçta 2 bin 412, Celutska 25 maçta 2 bin 103 dakika süreyle takip etti.


Devre arasında Galatasaray'dan transfer edilen Tarık Çamdal ise Teknik Direktör Bülent Korkmaz tarafından kadroda yer verildiği 6 maçta hiç süre alamadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.